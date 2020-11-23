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    Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили режим «тиші»

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    На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили режим «тиші»
    На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    На Донбасі минулої доби, 22 листопада, бойовики шість разів порушили режим «тиші».

    Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    «Так, в передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомету, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету. В районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    «Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – повідомили в штабі ООС.

    Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил
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