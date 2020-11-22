Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.