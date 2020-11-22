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    Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного

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    <p>Українські військові вогонь у відповідь не відкривали</p> - Бойовики обстріляли позиції військових біля Водяного

    Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Об’єднані сили надійно контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

    Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    Захисники України дотримуються режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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