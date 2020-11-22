«Руській мір». Гібрид нахабних і безпомічних
Про продаж найдавгішого винзаводу Криму
Російська влада Криму вирішила продати найдавніший винзавод півострова. Торги призначені на середину грудня. Виноробний комплекс пережив Громадянську війну, Другу світову, антиалкогольну кампанію та розпад Союзу. А російські прапори, судячи з усього, може не пережити.
Є в усьому цьому якась зла іронія. Двадцять три довоєнні роки Росія та її кримські адвокати розповідали про те, як погано живеться півострову за України. Раз у раз наголошували підступність Києва. Але при цьому саме проросійські політики були архітекторами кримського згасання.
Наприклад, у 90-і роки влада в Криму належала комуністам. Їхній лідер Леонід Грач заборонив приватизацію. У межах все того ж короткозорого популізму, до якого були такі охочі вихідці з СРСР. У результаті в усі інші регіони України приходили інвестори. Вкладали гроші у згаслі радянські колгоспи і створювали на їх базі конкурентоспроможні підприємства. А в Криму через заборону приватизації весь радянський промисловий спадок просто згнив. І якщо кримчани мали комусь за це подякувати ‒ то лише тим людям, які під час виборів розповідали про свою любов до Москви.
Коли президентом України став Віктор Янукович, підконтрольна йому фірма отримала в розпорядження більше ніж вісім тисяч гектарів південнобережної землі в Криму. Причому разом з територією гори Аю-Даг. Усе це багатство дісталося у 2012 році компанії «Кедр», яка була зареєстрована за тією ж адресою, що і резиденція Януковича в Нових Петрівцях. У найбільш прокремлівського президента України не було ні найменшого бажання робити знижку для найбільш прорадянського регіону країни. За проросійські гасла кримчани розплатилися прибережною смугою.
А потім сталася анексія. І тепер з молотка пустять найбільший і найдавніший винзавод Криму. Той самий, що два століття був однією з візитівок півострова. Той самий, якому належать десятки тисяч гектарів південнобережної землі. Всі роки життя під українськими прапорами «Масандра» зберігала статус національного підприємства. А потім прийшла Росія ‒ і винзавод віддадуть у приватні руки.
«Русскій мір» любить розповідати про власні цінності. Про духовні скріпи та величну історію. Тільки все це не має нічого спільного з реальною ситуацією. Тому що весь цей картковий пропагандистський будиночок стоїть на суворому фундаменті феодальної логіки. І якщо чиїсь інтереси вимагають пустити з молотка історичну спадщину ‒ то можете не сумніватися, хто в підсумку візьме гору.
Втім, якщо хтось вважає, що настільки явна різниця між обіцяним і отриманим змусить прорадянських кримчан вийти на протест ‒ ви помиляєтеся. На півострові готові були виходити на протести лише ті, кого сьогодні російська силова машина кидає в тюрми. Кримські татари. Прихильники європейського вибору. Всі ті, хто після анексії був змушений залишити регіон або ж зосередитися на власному виживанні.
А проросійськи налаштовані кримчани всю свою історію жили в межах абсолютно інертного сценарію. Навіть коли Янукович мав намір підписати угоду про Асоціацію з ЄС, на півострові не виникло жодного російського майдану з російським порядком денним. Можливо, тому, що будь-який протест ‒ це вихід із зони комфорту. А носії прорадянського самовідчуття звикли вважати, що «владі ‒ видніше». Ця позиція зручна, тому що не вимагає персональної активності.
А тому й зараз не варто чекати ніякої вуличної реакції. Проросійська логіка неофіта не має на увазі сумнівів. Ніщо не завадить російській владі пустити з молотка найдавніший винзавод. Тому що зі своїми супротивниками російська адміністрація півострова встигла розправитися. А своїх ідейних прихильників вона може не боятися. Через повну імпотенцію останніх.
«Руській мір». Гібрид нахабних і безпомічних.
Джерело: Крим.Реалії