Доба на Донбасі: четверо військових отримали поранення
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм
6 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
- біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази поблизу Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» також зафіксовано 5 ворожих обстрілів:
- неподалік Травневого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;
- на околиці Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, стрілецької зброї, РПГ та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та АГСВчора, 6 листопада, осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли. Поблизу Водяного противник вів вогонь по позиціях наших захисників з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Кримського, окрім РПГ, стріляв ще й з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано..