Бойовики п’ять разів обстріляли українських бійців. Є поранені
Впродовж 6 листопада осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це ввечері 6 листопада повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.
Зазначається, що три обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- неподалік Травневого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли:
- біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 5 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.