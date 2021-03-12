Доба на Донбасі: чотири обстріли і поранений військовий

Окупанти чотири рази відкривали вогонь, один воїн дістав поранення

На дії противника нашими воїнами надано адекватну відповідь

Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Окупанти застосували по нашим воїнам гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я – задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

На дії противника нашими воїнами надано адекватну відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Метою дій окупанітв, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте 4 та НОВОЗВАНІВКА Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості.

У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту ПІСКИ збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.