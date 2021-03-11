Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів зі станкових гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У четвер, 11 березня, російсько-окупаційні сили поранили на Донбасі українського військовослужбовця. Бойовики порушили режим припинення вогню поблизу Новозванівки.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування «Північ» на сторінці у Facebook.

Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів зі станкових гранатометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу ООС отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний», – розповіли в ОТУ.

Українська сторона про цей ворожий обстріл повідомила представників моніторингової місії ОБСЄ.

Наразі на місці події працює робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.