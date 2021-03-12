Євросоюз вкотре закликав РФ негайно звільнити усіх кримських політв’язнів

У ЄС нагадали про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України

Європейський союз закликає Росію негайно звільнити усіх незаконно затриманих та засуджених громадян України на тимчасово окупованому Криму.

Відповідна заява була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

«Ми закликаємо до негайного звільнення усіх жінок і чоловіків, які були затримані на незаконно анексованому українському Кримському півострові та засуджені з порушенням міжнародного права, у тому числі осіб кримськотатарського походження», – заявили у делегації ЄС.

У Європейському Союзі нагадали про свою «непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів» та закликали Росію діяти аналогічним чином.

«Ми рішуче засуджуємо грубе порушення українського суверенітету та територіальної цілісності актами агресії з боку збройних сил Росії з лютого 2014 року та незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до Російської Федерації, що ми не визнаємо. Європейський Союз залишатиметься відданим повній імплементації своєї політики невизнання, у тому числі шляхом обмежувальних заходів», – зазначається у заяві.

Нагадаємо, делегація Сполучених Штатів в ОБСЄ у 7–му річницю загибелі першої жертви російських окупантів в Криму, кримськотатарського активіста Решата Аметова закликали російську окупаційну владу в Криму притягти до відповідальності винних у цьому та інших випадках позасудових вбивств.

Джерело: Укрінформ