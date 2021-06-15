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    Доба на Донбасі: двоє українських військових поранені

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    Доба на Донбасі: двоє українських військових поранені

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

    Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

    До слова, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас США ЗСУ обстріл СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: двоє українських військових поранені