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    Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО

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    Джо Байден прокоментував перспективу вступу України до НАТО - Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО
    Джо Байден прокоментував перспективу вступу України до НАТО
    Фото: Reuters

    Військові дії на території України не є перешкодою, зазначив Байден

    Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою. Про це він сказав на брифінгу.

    Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

    «Моя відповідь – ні. Ось у чому справа: по–перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація», – сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

    Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

    «Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко», – сказав американський лідер.

    Зазначимо, саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

    Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

    Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

    Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

    Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

    Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.

    Теги: США НАТО саміт військові Володимир Зеленський Україна президент
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    Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО