Саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі

НАТО збирається продовжувати діалог із РФ, «коли її дії роблять це можливим»

Саміт НАТО закликав РФ припинити підтримку збройних формувань на сході України і скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, йдеться в підсумковому комюніке саміту.

«Ми закликаємо Росію припинити підтримувати конфлікт забезпеченням фінансової та військової підтримки воєнізованих формувань у східній Україні. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України. Ми наголошуємо на важливості забезпечення повного й безпечного доступу для неї на всій території України, включно з Кримом і російсько-українським кордоном відповідно до мандату», – йдеться у документі

НАТО також закликає РФ скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, оскільки вважає ці регіони частинами Грузії, і припинити «мілітаризацію цих регіонів». Росію закликають «конструктивно співпрацювати»в межах придністровського процесу.

Водночас НАТО хоче продовжувати діалог із РФ, використовуючи для цього раду Росія-НАТО.

«Ми (НАТО, – ред) продовжимо прагнути до конструктивних відносин із Росією, коли її дії роблять це можливим», – зазначено в документі.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».