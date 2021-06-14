На Донбасі двоє військових підірвались на невідомому пристрої

На Донбасі двоє військових підірвалися на міні

Бійців ушпиталили і надали медичну допомогу

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини. Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Двоє військовослужбовців в результаті підриву отримали осколкові поранення. Їх доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.

Стан одного з військових оцінюється як задовільний, другого – середньої тяжкості.

«Обставини з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», – йдеться в повідомленні.

Пресцентр штабу ООС раніше повідомив, що станом на 17:00 14 червня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В районі Новотошківського російські найманці стріляли зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Водяного бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.