Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



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На Донбасі двоє українських військових отримали поранення

Порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм

12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 17 обстрілів:

шість разів поблизу Водяного – з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів та протитанкового ракетного комплексу;

двічі неподалік Тарамчука – зі станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика і Широкиного – зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки, Богданівки і Славного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 6 обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази в районі Золотого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Майорська та Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення, а один – бойову травму.

Поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріли:

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Впродовж цієї доби внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не було.