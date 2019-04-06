  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі затримали терориста-диверсанта

    • Розсилка
    Диверсанта затримали сьогодні близько третьої години ночі неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил - На Донбасі затримали терориста-диверсанта
    Диверсанта затримали сьогодні близько третьої години ночі неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил

    Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання бойовика обійти позиції Українців з флангу

    У районі проведення операції Об’єднаних сил затримали чергового диверсанта військ противника. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання бойовика обійти наші позиції з флангу. Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що диверсанта затримали сьогодні близько третьої години ночі неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил.

    Диверсантом виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б., який мав завдання здійснити диверсію в тилу українських військ, що обороняються на курахівському напрямку.

    Читайте також
    окупанти Донбас Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ