На Донбасі затримали терориста-диверсанта



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Диверсанта затримали сьогодні близько третьої години ночі неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил

Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання бойовика обійти позиції Українців з флангу

У районі проведення операції Об’єднаних сил затримали чергового диверсанта військ противника. Про це повідомляє прес-центр ООС.

«Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання бойовика обійти наші позиції з флангу. Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що диверсанта затримали сьогодні близько третьої години ночі неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Диверсантом виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б., який мав завдання здійснити диверсію в тилу українських військ, що обороняються на курахівському напрямку.