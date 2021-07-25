Доба на Донбасі: українські позиції обстрілювалися чотири рази, одного військового поранено

Сьогодні на Донбасі один військовий отримав осколкові поранення

Окупанти гатили з мінометів по Нью-Йорку

Протягом неділі, 25 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, було зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Як повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook, мова йде про чотири обстріли українських позицій та проліт безпілотного літального апарату.

«Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Біля Нью-Йорка окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. У напрямку населеного пункту Причепилівка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться зокрема у повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів один військовий дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.