Доба на Донбасі: двоє військових травмовані



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Минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані

За минулу добу зафіксовано три неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони та дотримуватися режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

За минулу добу зафіксовано 3 неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Водночас, минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил були травмовані. Один воїн отримав осколкові поранення зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник – травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військовослужбовців оперативно доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу. На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

У штабі зазначили, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українських воїнів відкривати вогонь у відповідь.

Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Так, під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини та Луганщини підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних Сил знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за добу було проведено розмінування площі більше 4 гектарів.

Окрім виконання своїх основних завдань за призначенням українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують і пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки, виконуючи складні будівельні роботи. Вчора представники ДСНС відремонтували 7 таких будинків.

Також, особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.