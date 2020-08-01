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    Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного, – ОБСЄ

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    Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного - Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного, – ОБСЄ
    Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного

    Поранення отримав мешканець Мар'їнки

    Спостерігачі ОБСЄ зафіксували випадок поранення мирного жителя в районі лінії зіткнення на Донбасі після початку перемир'я. Мешканець Мар'їнки отримав поранення вдень 27 липня.

    Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

    Постраждалий розповів, що працював у саду разом зі своєю матір'ю, коли почув постріл та звук кулі, яка пролітала повз нього. Через декілька секунд він спробував заховатися, після чого почув вибух.

    Пораненого чоловіка доставили у медичний заклад в Мар'їнці, звідки його перевезли до лікарні в Курахове. Медичний персонал медзакладу в Мар'їнці розповів спостерігачам, що чоловік отримав поранення лівої руки шрапнеллю.

    Зазначається, що будинок та сад постраждалого знаходиться за 100 метрів до лінії зіткнення.

    Загалом з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму всеохоплюючого припинення вогню. Лише за 31 липня спостерігачі задокументували 112 порушень, з них 93 - у Луганській області.

    До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

    Також сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

    Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через »різке погіршення здоров’я». 

    Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

    Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир’я».

    28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета

    29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

    Нагадаємо, раніше Командування Об’єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

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