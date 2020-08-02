Кравчук запевняє, що не підписуватиме документи, які шкодитимуть Україні



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Леонід Кравчук запевняє, що ніколи не підпише документ, який би міг нашкодити Україні

Кравчук зазначив, що готовий говорити з ким завгодно

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише документ, який би міг нашкодити Україні.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який нашкодить Україні. Ті ультрапатріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, уже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну позицію. Бо вони ж підписали, що спочатку вибори, а потім кордон, і що всі закони, які будуть прийматись Верховною Радою, погоджувати з «ДНР/ЛНР», – сказав він.

Як зазначив перший президент, якщо шукати шляхи вирішення проблеми – треба «вести розмову, домовлятися, крок за кроком».

«Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі – як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого», – підкреслив він.

Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.