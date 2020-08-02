Кравчук назвав два свої перші кроки на перемовинах щодо Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Кравчук назвав два свої перші кроки на перемовинах щодо Донбасу

Перший президент вважає, що його ініціативи знімуть питання про особливий статус Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24» назвав свої першочергові кроки у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Він має намір підняти на переговорах два питання - створення фонду для відновлення Донбасу, а також вільної економічної зони.

«Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують», - сказав перший президент.

За словами Кравчука, Україна, виходячи з цього, має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

«Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися», - сказав він.

Як зазначив Кравчук, друга ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

«Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу», - сказав перший президент.

Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі.

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.