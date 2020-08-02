Кравчук назвав два свої перші кроки на перемовинах щодо Донбасу
Перший президент вважає, що його ініціативи знімуть питання про особливий статус Донбасу
Перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24» назвав свої першочергові кроки у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Він має намір підняти на переговорах два питання - створення фонду для відновлення Донбасу, а також вільної економічної зони.
«Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують», - сказав перший президент.
За словами Кравчука, Україна, виходячи з цього, має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.
«Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися», - сказав він.
Як зазначив Кравчук, друга ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
«Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу», - сказав перший президент.
Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.
30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі.
Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.
Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.