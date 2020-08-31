Доба на Донбасі: окупанти двічі порушили режим припинення вогню



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Доба на Донбасі: окупанти двічі порушили режим припинення вогню

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Разом з тим, поблизу Мар’їнки нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «квардокоптер». Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували два ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника.

Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.

Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.