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    Події в Україні

    З початку доби російські окупанти не порушували режим тиші

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    Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами - З початку доби російські окупанти не порушували режим тиші
    Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

    Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС. 

    «Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша», – повідомили у пресцентрі.

    Також додається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    «У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами», – зазначили в штабі ООС.

    Водночас на Приазов’ї, зафіксовано факт порушення домовленостей в рамках ТГК. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт безпілотника противника типу «квардокоптер». Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

    Також у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше чотирьох гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 19 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 20 будинків. Ще на 42-х об’єктах роботи продовжуються.

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