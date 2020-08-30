З початку доби російські окупанти не порушували режим тиші



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Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню, у районі проведення операції, не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша», – повідомили у пресцентрі.

Також додається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

«У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами», – зазначили в штабі ООС.

Водночас на Приазов’ї, зафіксовано факт порушення домовленостей в рамках ТГК. Так, в районі Широкиного задокументовано проліт безпілотника противника типу «квардокоптер». Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше чотирьох гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 19 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 20 будинків. Ще на 42-х об’єктах роботи продовжуються.

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