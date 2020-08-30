Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ



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«Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя?» - Турчинов

«Це – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора» – політик

Олександр Турчинов різко відреагував на заяву представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо необхідності надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що «обидві сторони вчиняли злочини».

Про це екссекретар РНБО України Олександр Турчинов написав на своєму сайті.

«Це – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна», – зазначив Турчинов.

«Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть, сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?» – наголосив політик.

Турчинов пояснив, що якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези «зеленої влади». «В такому разі, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну», – резюмував він.

Як повідомлялося, «Європейська Солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.