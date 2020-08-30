Окупанти винні у 117 фактах викрадення та незаконного ув’язнення жителів Криму, – МЗС



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Сьогодні Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ

Українською прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей

Про це сьогодні, 30 серпня 2020 року, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень повідомляє Міністерства закордонних справ України.

«У переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування. Як і в загальній картині переслідувань незгодних з політикою Москви, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари», – зазначається у заяві.

Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень, впевнені в українському МЗС.

«У цьому зв’язку важливим є посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність», – наголошують дипломати.