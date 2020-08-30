Доба на Донбасі: окупанти один раз порушили «тишу»



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Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил за добу не було

Протягом минулої доби, 29 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Уранці з боку тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в напрямі українських позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

Як зазначається, постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь військові не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил за добу не було.

Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - наголошують у штабі ООС.