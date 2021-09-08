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    Доба на Донбасі: окупанти сім разів порушили «тишу», поранений військовий

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    Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано - Доба на Донбасі: окупанти сім разів порушили «тишу», поранений військовий
    Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь

    За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

    У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.

    Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю. В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.

    Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівки.

    У штабі повідомили, що в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

    На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ СЦКК
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    Доба на Донбасі: окупанти сім разів порушили «тишу», поранений військовий