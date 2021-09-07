Суд у Чехії дав 20 років тюрми найманцю, який воював на боці «ДНР»

Пособник окупантів Їржі Урбанек після участі в боях проти України тепер торгує чеськими меблями в окупованому Донецьку

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі Їржі Урбанека з позивним Бегемот

Міський суд столиці Чехії Праги засудив до 20 років в’язниці посиленого режиму за участь у терористичній групі громадянина Чехії 48-річного Їржі Урбанека, який воював в Україні в лавах російських бойовиків. Про це пише «Радіо Свобода».

Відомо, що вирок винесений заочно – чоловік перебуває в розшуку. Його адвокат, який теж не мав контакту зі своїм підзахисним, залишив за собою право оскаржити вирок, який іще не набув чинності.

Як стверджує обвинувачення, Урбанек, із позивним Бегемот, виїхав до України 2015 року і брав участь в операціях російських гібридних сил принаймні до кінця січня 2018 року. Як випливає з його повідомлень у соцмережах, там він не тільки копав шанці чи стояв на постах, а й брав участь безпосередньо в боях проти українських військ, зокрема в Мар’їнці, Спартаку чи Красногорівці – містах чи селищах неподалік нині окупованого Донецька, – в однострої угруповання «ДНР».

Обвинувачення попросило 20-річного вироку, призначений для Урбанека адвокат не погодився, поставивши під сумнів доказовість дописів підсудного в соцмережах. Суд пристав на позицію обвинувачення, визнавши докази його провини достатніми. Як заявила суддя, Урбанек добре усвідомлював протиправність своїх дій, і для суду не потрібні докази, що він сам у когось стріляв – уже сама учать у таких діях робить із нього виконавця злочинного акту.

Мати і брат засудженого відмовилися свідчити цього дня в суді, але в матеріалах справи є їхні свідчення, які вони давали поліції і в яких вони підтвердили, що знають про перебування Урбанека в Україні.

Також знайомство на Донбасі з Урбанеком як із учасником російських гібридних сил у 2015 – 2016 роках підтвердив іще один чех, якого нині теж судять за аналогічним обвинуваченням і який заперечує свою провину, Лукаш Новачек.

За повідомленнями чеських агентств, Їржі Урбанек є кримінальником-рецидивістом: раніше уже був засуджений у Чехії загалом 13 разів, зокрема за маєткові шахрайства, крадіжки тощо. Ще 2018 року Урбанек розповідав про своє членство в «регулярних військових силах» угруповання «ДНР» журналістам. Він твердив, що при цьому «не перебуває в якихось організованих злочинних угрупованнях», «ніяких злочинів не скоював» і чеської поліції «не боїться».

2020 року Урбанек і його спільник у Донецьку, теж чех Павел Ботка заявили в інтернеті, що вже не воюють, прийняли, мовляв, іслам і тепер продають у Донецьку меблі однієї з чеських меблевих фірм.

Як випливає з заяв їх самих і представників фірми, меблі, ймовірно, завозять у Донецьк із Росії через непідконтрольну Києву ділянку кордону, тобто з порушенням закону.

До слова, вчителька-прихильниця «ДНР» влаштувалася на роботу в український виш.

Також повідомлялося, що оперу, який перебіг на бік «ДНР», в Україні дали 10 років тюрми.