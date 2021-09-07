Міноборони назвало вартість евакуації українців з Кабула
Кількість евакуйованих громадян України в Міноборони не назвали
Евакуація громадян України з Афганістану коштувала майже 250 тисяч доларів. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь Міноборони.
«За результатами обробки повідомляється, що на евакуацію громадян України з міста Кабул (Афганістан) фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних сил використано кошти в розмірі 248,2 тис. доларів США», – йдеться в документі.
При цьому не уточнюється кількість евакуйованих громадян.
Раніше посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном» для евакуації з Кабула.
Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.
Повідомлялося, що попри те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.
Нагадаємо, посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.
Згодом також держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.
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