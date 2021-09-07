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    Міноборони назвало вартість евакуації українців з Кабула

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    Українські літаки здійснили кілька рейсів до Афганістану, евакуювавши понад 700 осіб - Міноборони назвало вартість евакуації українців з Кабула
    Українські літаки здійснили кілька рейсів до Афганістану, евакуювавши понад 700 осіб
    Фото: Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

    Кількість евакуйованих громадян України в Міноборони не назвали

    Евакуація громадян України з Афганістану коштувала майже 250 тисяч доларів. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на відповідь Міноборони.

    «За результатами обробки повідомляється, що на евакуацію громадян України з міста Кабул (Афганістан) фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних сил використано кошти в розмірі 248,2 тис. доларів США», – йдеться в документі.

    При цьому не уточнюється кількість евакуйованих громадян.

    Раніше посол розповів, як Україна домовлялася з «Талібаном» для евакуації з Кабула.

    Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.

    Повідомлялося, що попри те, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.

    Нагадаємо, посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.

    Згодом також держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.

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    Теги: ЗСУ Міноборони Афганістан Генштаб українці Україна евакуація
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    Міноборони назвало вартість евакуації українців з Кабула