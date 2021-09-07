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    Окупанти на Донбасі поранили українського військового

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    Бойовики на Донбасі поранили українського військового - Окупанти на Донбасі поранили українського військового
    Бойовики на Донбасі поранили українського військового
    Фото з відкритих джерел

    Стан пораненого військовослужбовця задовільний

    Проросійські бойовики на Донбасі знову порушили режим «тиші» та обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід».

    Пораненому військовому відразу ж надали медичну допомогу, після чого його транспортували до лікувального закладу.

    Наразі відомо, що стан пораненого військовослужбовця задовільний.

    «Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголосили в угрупуванні «Схід».

    Нагадаємо, окупанти обстріляли позиції українських захисників із гранатометів.

    Днем раніше російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України.

    Позаминулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти на Донбасі поранили українського військового