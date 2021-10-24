Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових

Стан здоров’я обох – задовільний

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю», – зазначають у відомстві.

Також додають, що внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

«Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – повідомили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Зазначимо, за позаминулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.