Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових
Стан здоров’я обох – задовільний
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
«Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю», – зазначають у відомстві.
Також додають, що внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
«Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – повідомили в штабі.
Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Зазначимо, за позаминулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.
Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.