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    Ситуація на Донбасі: російські окупанти поранили двох українських військових

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    Російські найманці знову порушили режим припинення тиші у зоні ООС - Ситуація на Донбасі: російські окупанти поранили двох українських військових
    Російські найманці знову порушили режим припинення тиші у зоні ООС
    фото з відкритих джерел

    Поранених захисників України транспортували до лікувального закладу

    На Донбасі внаслідок ворожого вогню двоє українських військових отримали осколкові поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичноге угруповання «Схід» у Facebook.

    Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ «Схід».

    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний.

    Зазначимо, за минулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

    Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл
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    Ситуація на Донбасі: російські окупанти поранили двох українських військових