Доба на Донбасі: п’ять ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



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Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність, запевнили у штабі

У відповідь на злочинні дії російських найманців українські воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів

У середу, 24 червня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

По оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Старогнатівки і Мар’їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Згодом декілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Хутору Вільний, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

«У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли: втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.