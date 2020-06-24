Бойовики значно зменшили інтенсивність обстрілів на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23 червня на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів вчора не було

У вівторок, 23 червня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Павлополя противник застосував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а біля Водяного агресор здійсни обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність», – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано вже три випадки порушення режиму припинення вогню.

Російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях наших захисників на підступах до Широкиного.

Також під прицілом з гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися околиці Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» загарбники здійснили обстріл гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на підступах до Хутору Вільний.

«Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника», – додали у штабі.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.

До слова, вночі 22 червня місія ОБСЄ за 25 хвилин зафіксувала на Донбасі близько двох тисяч вибухів.

Як відомо, за добу 22 червня російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець поранений.

Також нагадаємо, що російські найманці мінують території біля Петрівського. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін.