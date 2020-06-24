Бойовики на Донецькому напрямку гатять із заборонених мінометів



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Від початку доби бойовики тричі порушили режим тиші

Російські окупаційні війська від початку доби 24 червня обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Старогнатівки та Хутора Вільний. Наразі бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже тричі порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Шаравари, на Донецькому напрямку, одразу після опівночі з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного. Водночас зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог вів обстріл поблизу Старогнатівки.

Крім того, на Луганському напрямку зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї окупаційні війська вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил у районі Хутора Вільний.

Прицільним вогнем у відповідь українські військові припинили збройні провокації окупантів.

Втрати противника уточнюються.

Також нагадаємо, що українська армія отримала американські ракети Javelin

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