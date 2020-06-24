Місія ОБСЄ за 25 хвилин зафіксувала на Донбасі близько двох тисяч вибухів



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У Луганській області ОБСЄ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів Фото: Mykola Tymchenko

Практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема 2179 вибухів, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня

Впродовж доби 22 червня місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 2170 вибухів.

Про це йдеться в опублікованому у вівторок ввечері звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«У Луганській області СММ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів (приблизно 2 170), якщо порівнювати з попередньою добою (один вибух)», – зазначається у звіті.

У місії додали, що практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема вибухи, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня у районах на південний схід від Попасної.

У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (60), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від населеного пункту Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на північ і північно-північний схід від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

Звіт місії ОБСЄ клікабельний

Як відомо, за добу 22 червня російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець поранений.

Також нагадаємо, що російські найманці мінують території біля Петрівського. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін.