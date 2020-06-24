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    Місія ОБСЄ за 25 хвилин зафіксувала на Донбасі близько двох тисяч вибухів

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    У Луганській області ОБСЄ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів - Місія ОБСЄ за 25 хвилин зафіксувала на Донбасі близько двох тисяч вибухів
    У Луганській області ОБСЄ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів
    Фото: Mykola Tymchenko

    Практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема 2179 вибухів, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня

    Впродовж доби 22 червня місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 2170 вибухів.

    Про це йдеться в опублікованому у вівторок ввечері звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

    «У Луганській області СММ констатувала різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема вибухів (приблизно 2 170), якщо порівнювати з попередньою добою (один вибух)», – зазначається у звіті.

    У місії додали, що практично всі порушення режиму припинення вогню, зокрема вибухи, зафіксовано в період із 04:00 до 04:25 22 червня у районах на південний схід від Попасної.

    У Донецькій області місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (60), якщо порівнювати з попередньою добою (приблизно 30 вибухів).

    Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від населеного пункту Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на північ і північно-північний схід від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

    Звіт місії ОБСЄ клікабельний

    Як відомо, за добу 22 червня російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець поранений.

    Також нагадаємо, що російські найманці мінують території біля Петрівського. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін. 

    вибух ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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