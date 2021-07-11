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    Доба на Донбасі: російські найманці пʼять разів порушили режим тиші

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    Бойових втрат серед українських військових немає - Доба на Донбасі: російські найманці пʼять разів порушили режим тиші
    Бойових втрат серед українських військових немає
    Ілюстративне фото

    Ворог продовжує обстріли українських позицій та використання безпілотників

    Протягом доби у неділю, 11 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «У районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

    Бойових втрат серед українських військових немає.

    Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Нагадаємо, що протягом суботи, 10 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім обстрілів з боку незаконних збройних формувань та три прольоти ворожих безпілотників, при цьому в ніч на неділю на фронті зберігався режим припинення вогню.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: російські найманці пʼять разів порушили режим тиші