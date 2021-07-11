Доба на Донбасі: російські найманці пʼять разів порушили режим тиші

Ворог продовжує обстріли українських позицій та використання безпілотників

Протягом доби у неділю, 11 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил, зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«У районі населеного пункту Піски ворог двічі обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Нагадаємо, що протягом суботи, 10 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім обстрілів з боку незаконних збройних формувань та три прольоти ворожих безпілотників, при цьому в ніч на неділю на фронті зберігався режим припинення вогню.