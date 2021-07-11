Російські окупанти 11 разів порушили «режим тиші» на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає

Протягом минулої доби, 10 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім обстрілів з боку незаконних збройних формувань та три прольоти ворожих безпілотників, при цьому в ніч на неділю на фронті зберігався режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Загалом 10 липня було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

«Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню».

Нагадаємо, військовослужбовцем, що загинув, 9 липня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції об’єднаних сил став старший солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.