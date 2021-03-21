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    Сьогодні бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

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    Бойових втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил немає - Сьогодні бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
    Фото з відкритих джерел

    В бік українських військових стріляли з гранатометів різних систем

    Станом на 17:00 неділі, 21 березня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил мали місце два обстріли позицій українських військових з боку російських найманців. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне. Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем», – вказано у повідомленні.

    «Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», – додали у штабі.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Нагадаємо, що сьогодні стало відомо імʼя солдата Збройних сил України, що загинув у суботу, 20 березня, внаслідок обстрілу українських позицій російсько-терористичними військами.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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