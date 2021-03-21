Сьогодні бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі

В бік українських військових стріляли з гранатометів різних систем

Станом на 17:00 неділі, 21 березня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил мали місце два обстріли позицій українських військових з боку російських найманців. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«З початку цієї доби, 21 березня, було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне. Окупанти здійснили обстріли наших позицій з гранатометів різних систем», – вказано у повідомленні.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», – додали у штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо імʼя солдата Збройних сил України, що загинув у суботу, 20 березня, внаслідок обстрілу українських позицій російсько-терористичними військами.