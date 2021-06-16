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    Доба на Донбасі: штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів

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    Неподалік Південного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс - Доба на Донбасі: штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів
    Неподалік Південного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс
    Фото з відкритих джерел

    Українські військові за минулу добу не постраждали

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    Поблизу Новгородського бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Південного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

    Біля Невельського зафіксували обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    В районі Новотошківського українські позиції потрапили під вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Поблизу Пісків терористи застосували стрілецьку зброю.

    У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-3М з перетином лінії розмежування. БПЛА вчасно подавили засобами РЕБ.

    З початку поточної доби бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських військових поблизу Авдіївки.

    А неподалік Зайцевого зафіксували обстріли з 82 мм мінометів.

    Втрат і поранень серед українських військових на Донбасі немає.

    До слова, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові
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    Доба на Донбасі: штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів