Доба на Донбасі: штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів

Українські військові за минулу добу не постраждали

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Поблизу Новгородського бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Південного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Біля Невельського зафіксували обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Новотошківського українські позиції потрапили під вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків терористи застосували стрілецьку зброю.

У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-3М з перетином лінії розмежування. БПЛА вчасно подавили засобами РЕБ.

З початку поточної доби бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських військових поблизу Авдіївки.

А неподалік Зайцевого зафіксували обстріли з 82 мм мінометів.

Втрат і поранень серед українських військових на Донбасі немає.

До слова, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.