Доба на Донбасі: штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів
Українські військові за минулу добу не постраждали
За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів. Про це повідомляє прес-центр ООС.
Поблизу Новгородського бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Південного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
Біля Невельського зафіксували обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Новотошківського українські позиції потрапили під вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Пісків терористи застосували стрілецьку зброю.
У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-3М з перетином лінії розмежування. БПЛА вчасно подавили засобами РЕБ.
З початку поточної доби бойовики з автоматичних станкових гранатометів обстріляли українських військових поблизу Авдіївки.
А неподалік Зайцевого зафіксували обстріли з 82 мм мінометів.
Втрат і поранень серед українських військових на Донбасі немає.
До слова, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає. що зменшення обстрілів із боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на сході України та одночасне звинувачення ЗСУ в порушенні режиму «тиші» може бути пов'язане із майбутньою зустріччю президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.