Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

У ніч на середу, 16 червня, Ізраїль завдав повітряних ударів по сектору Гази

У ЦАХАЛ відзначили, що обстріл проведений у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю в напрямку Ізраїлю

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора, повідомляє Reuters.

У ЦАХАЛ відзначили, що обстріл проведений у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю в напрямку Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що об'єктами ударів стали «табори і місця зустрічей бойовиків», на яких «велася терористична діяльність».

Video showing an #Israeli air strike, the first since the ceasefire, targeting a site of the Al-Qassam Brigades, the armed wing of #Hamas, in the southern #Gaza Strip pic.twitter.com/NrCkZR58Or — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) June 15, 2021

«Армія оборони Ізраїлю готова до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій перед обличчям триваючих терористичних операцій, що виходять з сектора Гази», — заявили ізраїльські військові у Twitter.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מתחמים צבאיים של חמאס ששימשו כמחנות ואתרי מפגש של פעילי טרור בחטיבות חאן יונס ועזה.

במתחמים שהותקפו התקיימה פעילות טרור — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2021

За даними ізраїльських пожежних, запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з сектором.

Раніше стало відомо, що Єгипет і США виступили з ініціативою надати гроші на відбудову сектора Гази. Зокрема, Сполучені Штати Америки надають палестинському народові понад $360 млн термінової допомоги, та подбають, аби цими коштами не скористався терористичний рух «Хамас».

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані також заявив, що влада країни виділить 500 мільйонів доларів на відновлення сектора Гази.

Раніше Палестина оцінила попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю у $150 млн.

Також Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.