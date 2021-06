Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора, повідомляє Reuters.

У ЦАХАЛ відзначили, що обстріл проведений у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю в напрямку Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що об'єктами ударів стали «табори і місця зустрічей бойовиків», на яких «велася терористична діяльність».

Video showing an #Israeli air strike, the first since the ceasefire, targeting a site of the Al-Qassam Brigades, the armed wing of #Hamas, in the southern #Gaza Strip pic.twitter.com/NrCkZR58Or