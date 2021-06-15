У Києві презентують документальний фільм про «кіборгів»

Бої за Донецький аеропорт тривали у 2015 році

Глядачі побачать історію про чотирьох «кіборгів», які загинули під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році

У вівторок, 15 червня, у столичному кінотеатрі «Київська Русь» за підтримки столичної влади відбудеться презентація документального фільму «Трохи нижче неба». Про це повідомив Департамент культури Київської міської держадміністрації.

Показ відбудеться о 18:00.

Глядачі побачать історію про чотирьох «кіборгів» – військових 80 бригади Збройних сил України, які загинули під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році: Ігоpя Pимаpа, Володимиpа Тpуха, В’ячеслава Мельника та Івана Вітишина.

Автор і продюсер кінострічки Михайло Ухман. Режисер – Руслан Горовий.

Фільм знято за свідченнями родичів і бойових побратимів героїв. Матеріали збирали понад два роки, записано близько 36 годин інтерв’ю. У картині використано аматорські відео військових.

19-20 січня 2015 року бойовики підірвали термінал Донецького аеропорту протикорабельними бомбами. Частина українських військових, які тримали оборону 242 дні, загинула під завалами від потужного удару, когось застрелили в бою, когось – у полоні.

Досі ніхто не береться назвати точну кількість загиблих. Всі, хто обороняв аеропорт, хто загинув і хто залишився живим, увійшли в історію, як «кіборги».