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    У Києві презентують документальний фільм про «кіборгів»

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    Бої за Донецький аеропорт тривали у 2015 році - У Києві презентують документальний фільм про «кіборгів»
    Бої за Донецький аеропорт тривали у 2015 році
    Фото з відкритих джерел

    Глядачі побачать історію про чотирьох «кіборгів», які загинули під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році

    У вівторок, 15 червня, у столичному кінотеатрі «Київська Русь» за підтримки столичної влади відбудеться презентація документального фільму «Трохи нижче неба». Про це повідомив Департамент культури Київської міської держадміністрації.

    Показ відбудеться о 18:00.

    Глядачі побачать історію про чотирьох «кіборгів» – військових 80 бригади Збройних сил України, які загинули під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році: Ігоpя Pимаpа, Володимиpа Тpуха, В’ячеслава Мельника та Івана Вітишина.

    Автор і продюсер кінострічки Михайло Ухман. Режисер – Руслан Горовий.

    Фільм знято за свідченнями родичів і бойових побратимів героїв. Матеріали збирали понад два роки, записано близько 36 годин інтерв’ю. У картині використано аматорські відео військових.

    19-20 січня 2015 року бойовики підірвали термінал Донецького аеропорту протикорабельними бомбами. Частина українських військових, які тримали оборону 242 дні, загинула під завалами від потужного удару, когось застрелили в бою, когось – у полоні.
    Досі ніхто не береться назвати точну кількість загиблих. Всі, хто обороняв аеропорт, хто загинув і хто залишився живим, увійшли в історію, як «кіборги».
    Теги: Донбас Київ кіно учасники АТО
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    У Києві презентують документальний фільм про «кіборгів»