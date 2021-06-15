Керівник «Укроборонпрому»: Підприємства, що виставлені на приватизацію, вже не мали жодного стосунку до ОПК

Очільник «Укроборонпрому» Гусєв акцентував увагу на тому, що робота на державному підприємстві «Антонов» кипить

Планується, що в групі компаній державного оборонно-промислового комплексу залишиться 65 підприємств

Здебільшого підприємства, які передаються на приватизацію, протягом багатьох років не отримували замовлення і накопичували заборгованість щодо зарплати та інших платежів. Про це генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Вони не мають жодного значення для сектору національної безпеки й оборони. Саме тому вони передаються до приватизації. Планується, що в групі компаній державного оборонно-промислового комплексу залишиться 65 підприємств, які і сформують ті галузеві бізнес-одиниці, які працюватимуть над реалізацією завдань, що визначають сьогодні президент, РНБО, уряд і парламент», – розповів Гусєв.

Він також прокоментував те, що замість концерну «Укроборонпром» будуть створені два холдинги з орієнтовними назвами «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи України».

«Зараз проводяться всі роботи щодо інвентаризації, створення необхідних комісій. 15 підприємств вже передано на продаж, ми проводили робочу зустріч з керівництвом Фонду державного майна. Зокрема, мова про херсонський «Судмаш». Все це – підприємства, які протягом багатьох років не мали жодного стосунку до оборонно-промислового комплексу, вони фактично не були оборонними підприємствами, і багато з них втратили потенціал промислового виробництва», – сказав він.

Гусєв зазначив, що регулярно відвідує підприємства «Укроборонпрому» в різних регіонах України, спілкується з працівниками. «Підприємства, на яких протягом багатьох років, а іноді десятиліть не реалізуються замовлення для ЗСУ, сектору національної безпеки і оборони і часом неможливо відновити промислове виробництво, будуть приватизовані. Ті ж з них, які мають потенціал, отримають підтримку і замовлення для держзамовників», – зазначив він.

Нагадаємо, за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.