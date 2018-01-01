Доба в АТО: найгарячіше було на донецькому напрямку, є поранені

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні угрупування 6 разів порушили режим припинення вогню

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Поблизу Авдіївки бойовики порушували



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Загалом, минулої доби, російсько-терористичні угрупування 6 разів порушили режим припинення вогню

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.

На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового. Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні угрупування 6 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, минулої доби один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої.

1 січня російсько-терористичні війська на Донбасі 5 разів порушили режим тиші.