Доба в АТО: Окупанти б'ють з важкої артилерії, троє поранених

По усій лінії зіткнення, агресор провів п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ. Агресор продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру