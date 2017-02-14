Доба в АТО: Окупанти б'ють з важкої артилерії, троє поранених
- Сьогодні, 06:23
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По усій лінії зіткнення, агресор провів п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ. Агресор продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку загарбники випустили понад десять мін калібру 120-мм у бік наших позицій біля Троїцького.
На донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети у районі Пісків. На Приазов’ї, зранку, а згодом і в обідній час, противник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. Також, зі стрілецької зброї, окупанти обстрілювали захисників Кам’янки.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню троє українських військовослужбовців отримали поранення.
Нагадаємо, на луганському напрямку ввечері бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях селища Підлісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.