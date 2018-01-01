Бойовики обстріляли із артилерії селище Підлісне на Луганщині

Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська

На Луганському напрямку ввечері бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях селища Підлісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як розповів офіцер артилерійського підрозділу, після обстрілу було нараховано 12 вирв від 152-мм снарядів. «Один з них