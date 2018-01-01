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    Бойовики обстріляли із артилерії селище Підлісне на Луганщині

    Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська
    На Луганському напрямку ввечері бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях селища Підлісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як розповів офіцер артилерійського підрозділу, після обстрілу було нараховано 12 вирв від 152-мм снарядів. «Один з них
    • Сьогодні, 21:24
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    <span>Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок</span>
    Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок

    Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська

    На Луганському напрямку ввечері бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях селища Підлісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Як розповів офіцер артилерійського підрозділу, після обстрілу було нараховано 12 вирв від 152-мм снарядів.

    «Один з них потрапив у будинок. Внаслідок попадання частково зруйновано фундамент та перекриття даху, вибиті вікна», — повідомив він.

    Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська.

    Повідомляється, що ніхто з місцевого населення не постраждав. 

    В суботу штаб АТО повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.

    Напередодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння у бойовиків, зокрема танків та гаубиць.

    ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі Донбас Луганщина будинок
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