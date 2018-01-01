Бойовики обстріляли із артилерії селище Підлісне на Луганщині
- Сьогодні, 21:24
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Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська
На Луганському напрямку ввечері бойовики застосували артилерійські системи калібру 152-мм по околицях селища Підлісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Як розповів офіцер артилерійського підрозділу, після обстрілу було нараховано 12 вирв від 152-мм снарядів.
«Один з них потрапив у будинок. Внаслідок попадання частково зруйновано фундамент та перекриття даху, вибиті вікна», — повідомив він.
Вогонь вівся, орієнтовно, з напрямку від тимчасово окупованого Первомайська.
Повідомляється, що ніхто з місцевого населення не постраждав.
В суботу штаб АТО повідомив, що внаслідок обстрілу бойовиків частина селища Луганське на Донбасі залишилась без світла.
Напередодні спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння у бойовиків, зокрема танків та гаубиць.