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    Долар виріс. НБУ підняв офіційний курс на 15 копійок

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    Долар виріс. НБУ підняв офіційний курс на 15 копійок
    Фото: з відкритих джерел

    При цьому курс долара на 17 червня становить 27,0275 гривень за 1 долар

    Офіційний курс гривні до долара на 18 червня встановлений на рівні 27,17 гривень за долар. Курс долара зростає другий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1712 гривень за 1 долар (+0,1437 грн). При цьому курс долара на 17 червня становить 27,0275 гривень за 1 долар.

    Нагадаємо, міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 червня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 5 копійок до 27,15 гривень за долар, курс у купівлі до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 32 копійки до 32,53 гривень за євро.

    Як раніше писав «Главком», правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

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    Теги: Національний банк гроші курс доллара НБУ
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    Долар виріс. НБУ підняв офіційний курс на 15 копійок