НБУ зберіг облікову ставку та розповів, коли чекати сповільнення росту цін

За прогнозом, інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року

Інфляція та повернеться до цілі 5% уже в першому півріччі наступного року, впевнений очільник Нацбанку

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Про це на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, регулятор починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що посилить ефект попередніх підвищень облікової ставки та сприятиме сповільненню інфляції.

Інфляція у травні прискорилася вище за прогноз НБУ насамперед через подорожчання окремих високоволатильних компонентів споживчого набору під впливом переважно короткострокових факторів.

У травні зростання споживчих цін сягнуло 9,5% у річному вимірі. Прискорення цінової динаміки пов'язано насамперед із тенденціями на світових товарних ринках, зокрема з подорожчанням природного газу та соняшникової олії. Значний внесок мала також низька база порівняння минулого року. Базова інфляція в травні також прискорилася – до 6,9% р/р насамперед через подорожчання соняшникової олії та продуктів харчування, складовою виробництва яких є олія.

Проте ознаки посилення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз зараз не спостерігаються. Інфляційні очікування бізнесу та населення хоч і залишаються підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці, заявили в НБУ.

Зазначається, що Нацбанк очікує на сповільнення інфляції восени через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

«Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск залишатиметься значним з огляду на переважно тимчасові чинники, зокрема на фактори пропозиції та низьку базу порівняння минулого року. Проте інфляція почне сповільнюватися вже у IV кварталі 2021 року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть нормалізація цін на світових товарних ринках, а також надходження на ринки нового більшого врожаю. Стриманіша монетарна політика НБУ має заспокоїти інфляційні очікування та послабити фундаментальний інфляційний тиск на горизонті впливу (9–18 місяців), у тому числі через валютний канал», – додали в регуляторі.

При цьому, основним припущенням, яке правління Національного банку бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ.

«Кредити МВФ є важливим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, а також позитивним сигналом для іноземних інвесторів. Співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами сприятиме швидшому відновленню української економіки від наслідків коронакризи», – підкреслили в НБУ.

При цьому, ключовим ризиком, як і раніше, залишається поширення пандемії Covid-19.

Актуальними є також інші ризики:

волатильність на глобальних ринках капіталу, зокрема через суттєвий сплеск інфляції у світі та ймовірне зростання премії за ризик;

різке погіршення умов торгівлі;

ескалація військового конфлікту.

«Ураховуючи баланс ризиків, правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 7,5%. Водночас було вирішено розпочати згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу. Ці інструменти підтримали банківську систему та економіку України під час кризи, але за відновлення економічної активності вони втрачають свою актуальність. Їх поступове згортання сприятиме підвищенню спроможності НБУ впливати на інфляційні процеси», – додали в НБУ.

Підкреслюється, що Нацбанк надалі готовий підвищувати облікову ставку, якщо суттєвіше посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

Наступне рішення з облікової ставки ухвалюватиметься з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, що буде опубліковано у липні 2021 року.

Зазначимо, ціни на полуницю в останні тижні впали вдвічі, хоча ще кілька тижнів тому обсяги товару на ринку були меншими, а ціни – вищими, ніж 2020 року. Зараз полуницю можна купити по 50 гривень за кілограм замість 120-140 грн / кг.

Нагадаємо, в Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими.