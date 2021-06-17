Заглянути під подушку. Як влада планує перерахувати наші гроші

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи

Прийняття закону про декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків викликало шалені дискусії

У соцмережах не вщухає бурхливе обговорення ухваленого парламентом президентського законопроекту №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Представники монобільшості та наближені до Офісу президента дуже задоволені тим, що закон ухвалено. Натомість чимало експертів – юристів, економістів та податківців – не поділяють їхнього захвату..

Про що закон?

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів. Закон передбачає у період з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022-го провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи новоствореного Бюро економічної безпеки.

Крім того, особи повинні будуть сплатити одноразовий збір:

5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків;

9% для розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з початку цього року до 20 червня наступного.

А от самих депутатів, які проголосували цей закон, ці норми не стосуватимуться. Оскільки декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами. Проведення податкової амністії зумовлено, зокрема, запровадженням в Україні плану протидії ухиленню від оподаткування (BEPS) та системи автоматичного обміну податковою інформацією (FATCA), що ускладнить виведення грошей в офшори та інші подібні схеми.

При цьому деякі активи можна буде не декларувати. Це:

квартира площею до 120 квадратних метрів або будинок до 240 квадратних метрів

нежитлове приміщення до 60 квадратних метрів

один транспортний засіб вартістю до 2,25 млн грн (якщо це не яхта, літак, гелікоптер чи автобус)

інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн.

Якщо ж не «амністуватися», то за несплату податків загрожує штраф (максимальний - 425 тис. грн), позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років і конфіскація майна.

Податкова амністія – це добре?..

Експерти з Банкової та «Слуги» в один голос переконують: податкова амністія – чудова ідея.

Радник президента України Олег Устенко стверджує, що легалізація буде цікава перш за все середньому бізнесу, а також тим, хто отримував зарплати в конвертах. «Звичайного громадянина або малого підприємця цей законопроект не зачепить, оскільки вони володіють незначними сумами. Вони можуть витрачати до 400 тисяч гривень, і фінансовий моніторинг їх не стосуватиметься», – розказав він.

Нардеп з фракції «Слуга народу» Олексій Жмеренецький теж у захваті від ухваленої ініціативи. «Ці закони розраховані на підприємців та власників великого бізнесу, в тому числі тих, що зареєстровані в офшорних зонах, які з різних причин раніше не показували свої реальні прибутки, тому не можуть інвестувати свій капітал в економіку, без сплати раніше не сплачених податків», - зазначив він.

«Податкова амністія - не панацея від тіньового бізнесу, проте очікуємо, що можливість добровільної сплати одноразового збору сприятиме наповненню українського бюджету і, відповідно, швидкому виходу української економіки із постковідної кризи», - додає нардеп.

…чи погано?

Суддя Східного апеляційного господарського суду Харкова Михайло Слободін відзначає гармонійність назви і змісту цього закону. «Амністія застосовується до осіб, винних у скоєнні правопорушення, тому держава, нарешті, висловила своє ставлення до тих, хто накопичував грошові заощадження», – зазначає він.

«З дрібних нюансів можна ще відзначити презумпцію незаконності грошових заощаджень, яка прямо в законі не названа, але очевидним чином випливає з факту фінансових санкцій за наявність таких заощаджень. Також з дрібничок впадає в око, що попереду в нас невідворотне скасування презумпції правомірності правочину, оскільки анонсовані заходи контролю передбачають обмеження легітимності угод, укладених «неамністованими» особами», – додає Слободін.

Ексзаступник глави Центрвиборчкому Андрій Магера назвав коментар судді «дуже влучною характеристикою запропонованого «Слугами» «закону про амністію».

«І про амністію правомірних дій, і про презумпцію винуватості у вчиненні адміністративних та кримінальних правопорушень, і про презумпцію неправомірності укладених правочинів. Все те, чого мене вчили на юридичному факультеті, зусиллями Зеленського, «Слуг» і тих, які за них голосували, перевертається з ніг на голову. І навіть не в квадраті, а в кубі», – зазначає Магера.

Економістка Олена Макєєва так охарактеризувала ухвалений закон: «Держава, яка на словах гарантує справедливість всіх перед законом, насправді пропонує за безцінь легалізувати доходи обраним. Щось не так з цінностями в державі».

«Держава обіцяє, що не каратиме учасників податкової амністії за ухилення від сплати податків. Я не вірю. Давайте так, держава - це люди. Я не вірю людям, які не тримають слово. Людям, які ставлять підпис під Меморандумом з МВФ, а потім відмовляються від своїх обов’язків… Не вірю тим, хто сам порушує закони. Не вірю корупціонерам. Не вірю податківцям. І суспільство не вірить», – зазначає Макєєва.

Вона зауважує: є така думка, що податкову амністію прописали під певну когорту людей. «І в це я теж не вірю. Влада змінюється, а потім народові обіцяють «саджати навесні». Тотальна недовіра», – пояснює вона.

«Ми заохочуємо тих, хто ніколи не поважав закони. Тих, хто ніколи не сплачував податків. Ми буквально благаємо їх сплатити мізерні податки. І в такий спосіб показуємо всім лікарям, вчителям, державним службовцям, військовим і всім законослухняним громадянам – що податки сплачують лише бідні. Світом правлять багаті, в них свої закони. Під них вони і пишуться», – зазначає Макеєва.

Нардеп від «Голосу» Галина Васильченко, яка утрималась від голосування за документ, задається питанням: на кого цілиться податкова амністія?

«Передусім варто говорити про трудових мігрантів та їхніх родичів, які придбали майно в Україні. Впевнена, що в багатьох з нас рідні працюють за кордоном. Припустимо, ви працюєте за кордоном офіційно і сплачуєте податки там. Так, зазвичай, в такому випадку платити податки ще раз вам не прийдеться. Проте якщо в Україні ваші родичі купили за ці кошти, наприклад, квартиру - в будь-якому випадку доведеться оформити стосунки між вами та тією людиною, яка придбала тут майно», - пише Васильченко.

За словами нардепки, є ще один момент: формально в Україні ви можете залишатись податковим резидентом. І тоді вийде так, що на вас все-таки чекає подвійне оподаткування.

Ексглава Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка висловлюється ще категоричніше. На його думку, податкова амністія «насправді означає:

1) будуть легалізовані «конверти», що за повідомленнями багатьох ЗМІ щомісяця отримують народні депутати;

2) будуть обкладені податками українці, які працюючи за кордоном, утримують свої сім‘ї в Україні. Тобто замість того, щоб українцям створити нормальні умови праці дома, аби вони не працювали у важких умовах по 12 годин на добу, живучи за тисячі кілометрів від дітей, подружжя, батьків, влада не додумалась нічого кращого, аніж обкласти українців «опрічніною», в кращих традиціях варварської держави Івана Грозного».

«І не вірте «говорячим головам» слуг, що «амністія» нібито добровільна справа - після її завершення, податкові опричники ходитимуть по хатах заробітчан, оцінюватимуть за власною фантазією побудовані будинки і привезені з-за кордону авто та нараховуватимуть податки - «опричнину» на нові конверти народним депутатам», – підкреслює він.

Політтехнолог Віктор Уколов так охарактеризував податкову амністію: «закон, дебілізм якого нам ще тільки доведеться відчути».

«Короткий зміст - якщо у вас є власність більше описаної на ілюстрації і ви не можете показати з яких офіційних прибутків ви її купили, значить у вас ПРОБЛЕМИ. Менші проблеми можна вирішити задекларувавши надлишкову власність і сплативши з неї 5% сьогоднішньої ціни. Більші проблеми будуть, якщо ви цього не захочете робити. Наприклад тому, що працюючи за кордоном уже сплатили податки. Або тому, що ваш працедавець давав зарплату виключно у конверті», - пояснює він.

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«Які саме - слуги щось обов'язково придумають. А поки світоч фіскальної думки Данило Гетьманцев планує, що люди сплатять до бюджету не менше 1 млрд грн», – підкреслив він.

Податкова амністія – це преференція, яка надається платнику податку і полягає у можливості сплатити податки за зниженою ставкою. Нульова декларація – це особлива форма декларування доходів, яка застосовується у рамках податкової амністії та направлена на реалізацію механізму податкової амністії.

Наталія Сокирчук, «Главком»