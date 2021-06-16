Банківські рахунки відкриватимуть по-новому: Нацбанк дав роз’яснення

Постанова НБУ України набирає чинності з 16 червня 2021 року

Національний банк України (НБУ) на виконання вимог норм нового законодавства унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків. Постанова НБУ України набирає чинності з 16 червня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, зокрема НБУ надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку «Дія».

Нагадаємо, у березні Верховна рада прирівняла електронні паспорти до звичайних. Закон дозволив відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина в формі картки, в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах, у яких відображається інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання (е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон).

30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону №4355, який прирівнює цифрові паспорти у додатку «Дія» до їх пластикового чи паперового аналога.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що у разі, якщо людині відмовлять у наданні послуг за електронним документом, санкцій за це не буде, і можна паралельно використовувати паперовий паспорт.