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Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються

glavcom.ua

З початку 2023 року за участі російських літаків уже сталось сім аварій. Є загиблі та поранені

Санкції та, зокрема, заборона продажу Росії повітряних суден та запчастин до них призводять до негативних наслідків – все частіше із російськими літаками стаються аварії та несправності.

Так, 5 січня через проблеми із кондиціонером, вимушений був здійснити незаплановану посадку рейс компанії Utair Тюмень-Новий Уренгой, а наступного дня Azur Air, що прямував з Новосибірська до Таїланду, повернувся до аеропорту через пошкодження лобового скла. Літак компанії Red Wings вимушено повернувся до аеропорту міста Казань, адже мав проблему із шасі.

Вже 8 січня  рейс авакомпанії «Перемога» також не був здійснений – літак викотився зі злітної смуги у аеропорту Пермі, і не вилетів до Москви. Через проблеми у туалетній системі 9 січня літак Airbus A320 neo авіакомпанії S7 Airlines, що вирушив із Братська до Москви, не долетівши до місця прихначення вимушено  здійснив посадку у Казані.

Цього ж дня зазнав аварії літак АН-2 у Ненецькому автономному окрузі. Через розгерметизацію вантажного відсіку двоє пасажирів загинули і четверо осіб постраждали. Ан-26 компанії «ІрАеро», що прямував з Якутська до Магадану, повернувся в пункт взльоту. Частину багажу пасажирів було втрачено.
 
Нагадаємо, нещодавно у Росії літак не зміг злетіти, застрягши у кучугурах снігу.

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Теги: літак аварія авіація росія авіакатастрофа авіаперевезення

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