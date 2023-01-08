Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії літак не зміг злетіти: застряг у кучугурах снігу (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії літак не зміг злетіти: застряг у кучугурах снігу (відео)
Літак авіакомпанії «Перемога» застряг у зимніх кучугурах
фото з відкритих джерел

Людей довелося знову виводити з літака та відправляти грітися до аеропорту

Літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.

Людей довелося знову виводити з літака та відправляти грітися до аеропорту.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, 51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака у місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї, що у Чехії. 

Також два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення. 

 

Теги: лайнер літак Telegram перемога поранення пілот відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З’явилось відео, як український літак знищує повітряну ціль біля Києва
З’явилось відео, як український літак знищує повітряну ціль біля Києва
3 сiчня, 18:48
Катастрофа сталася 1 січня
У Чехії розбився літак, загинув пілот
2 сiчня, 13:39
У Білорусь прилетів російський літак для коригування ударів
У Білорусі приземлився російський літак для коригування ударів
3 сiчня, 22:28

Соціум

Узбекистан призупинив продаж усіх препаратів індійської компанії Marion Biоtech
Узбекистан призупинив продаж усіх препаратів індійської компанії Marion Biоtech
У Росії літак не зміг злетіти: застряг у кучугурах снігу (відео)
У Росії літак не зміг злетіти: застряг у кучугурах снігу (відео)
У Курську сталася пожежа. Сотні росіян залишилися без світла
У Курську сталася пожежа. Сотні росіян залишилися без світла
До Білорусі прибув черговий ешелон із російськими військовими
До Білорусі прибув черговий ешелон із російськими військовими
Проти Трампа подали позов через смерть поліцейського
Проти Трампа подали позов через смерть поліцейського
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
56K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
16K
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
15K
Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список
13K
Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
9289
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту