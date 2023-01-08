У Росії літак не зміг злетіти: застряг у кучугурах снігу (відео)

Людей довелося знову виводити з літака та відправляти грітися до аеропорту

Літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.

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Людей довелося знову виводити з літака та відправляти грітися до аеропорту.

Нагадаємо, у неділю, 1 січня, 51-річний пілот загинув в аварії надлегкого літака у місті Ходковіце-над-Могелкою в Ліберецькому краї, що у Чехії.

Також два вертольоти зіткнулися поблизу морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд. Чотири людини загинули, троє отримали важкі поранення.